شكرا لقرائتكم خبر وزير العدل يوجه بتفعيل خدمة العقد الالكتروني للزواج في جميع المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بالتوسع في تقديم خدمة العقد الالكتروني للزواج في عموم مناطق المملكة، عبر منصة ezawaj.sa، بعد نجاح الإطلاق التجريبي للخدمة في الرياض.

وأكدت الوزارة أن خدمة العقد الالكتروني للزواج توفر الوقت والجهد على المستفيدين، عبر اختصار الكثير من الإجراءات السابقة، وإلغاء مراجعة عدد من الجهات الحكومية.

وأوضحت أن المستفيدين المقبلين على الزواج يمكنهم حجز موعد مع المأذون القريب من الموقع، حيث يتطلب قيام المستفيدين بتعبئة الطلب من خلال البوابة الالكترونية للخدمة ezawaj.sa، وإدخال بيانات الأطراف وإدخال التفاصيل والشروط والمعلومات المطلوبة، ثم يحدد موعد لحضور المأذون لمجلس العقد ليتحقق من توفر أركان وشروط عقد الزواج، والتحقق أيضا من البصمة الكترونيا من خلال جهاز ذكي.

وأشارت إلى أن الخدمة تهدف إلى توثيق البيانات الكترونيا بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان؛ الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولا إيجابيا كبيرا في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم.

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وأبانت وزارة العدل، أن منصة زواج تغني عن مراجعة المستفيد للمحكمة لتوثيق العقد، ومراكز الفحص الطبي لمعرفة نتائج الفحص، والأحوال المدنية لتسجيل واقعة الزواج، كما ألغت وثيقة العقد الورقية، ودفتر الضبط الخاص بالمأذون، إذ إن كل هذه الخطوات أصبحت الكترونية بالكامل، مشيرة إلى أنه يمكن للمستفيد الآن مع الخدمة الجديدة، الحصول على نتائج الفحص الطبي ما قبل الزواج الكترونيا.

ولتقديم الخدمة بأعلى مستوى من الجودة، أكملت وزارة العدل تكاملها الرقمي مع وزارة الصحة، ووكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ومركز المعلومات الوطني، وبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر»، وبالتعاون مع الشريك التقني للمشروع شركة ثقة.

يذكر أن المرحلة التجريبية للخدمة انتهت بإصدار نحو 7500 عقد زواج الكتروني، فيما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم الاستغناء عن الآلية الورقية السابقة بشكل تدريجي.

منصة زواج تغني عن:

مراجعة المستفيد للمحكمة لتوثيق العقد

مراكز الفحص الطبي لمعرفة نتائج الفحص

الأحوال المدنية لتسجيل واقعة الزواج

وثيقة العقد الورقية

دفتر الضبط الخاص بالمأذون

دور منصة زواج: