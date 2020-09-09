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تدشين مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام

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- بواسطة أيمن الوشواش - دشن الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس، مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام.

وأوضح أن المشروع يعد خطوة مهمة ورائدة، ضمن عدد من المشروعات التطويرية، مؤكدا أن الترقيم يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، وذلك وفقا لتحقيق تطلعات القيادة.

من جهة ثانية عقد الدكتور عبدالرحمن السديس، اجتماعا مع وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، وذلك لبحث دور الوكالات المساعدة في تقديم الخدمات اللازمة في المسجد الحرام وفق رؤية الرئاسة 2024. وأكد أن دور الوكالات والوكالات المساعدة هو تفعيل الخطط

والبرامج الهادفة لتطوير منظومة الخدمات بالمسجد الحرام، وفق متطلبات العصر والتطبيقات الذكية والتحولات الالكترونية، والعمل على تطوير كل ما من شأنه إيصال رسالة الحرمين الشرعية والعلمية للعالم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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