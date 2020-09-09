شكرا لقرائتكم خبر تدشين مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح أن المشروع يعد خطوة مهمة ورائدة، ضمن عدد من المشروعات التطويرية، مؤكدا أن الترقيم يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، وذلك وفقا لتحقيق تطلعات القيادة.
من جهة ثانية عقد الدكتور عبدالرحمن السديس، اجتماعا مع وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، وذلك لبحث دور الوكالات المساعدة في تقديم الخدمات اللازمة في المسجد الحرام وفق رؤية الرئاسة 2024. وأكد أن دور الوكالات والوكالات المساعدة هو تفعيل الخطط
والبرامج الهادفة لتطوير منظومة الخدمات بالمسجد الحرام، وفق متطلبات العصر والتطبيقات الذكية والتحولات الالكترونية، والعمل على تطوير كل ما من شأنه إيصال رسالة الحرمين الشرعية والعلمية للعالم.
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