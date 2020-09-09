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مبادرات لتخفيف الأعباء المالية على ملاك مساكن الحجاج

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- بواسطة أيمن الوشواش - تعكف لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة على تنفيذ مبادرات تستهدف ملاك مساكن الحجاج، وذلك من أجل تخفيف الأعباء المالية عليهم في إصدار التصاريح لحج موسم هذا العام 1442هـ، وذلك لعدم استفادة الملاك من تصاريحهم العام الماضي، وظلت عقاراتهم شاغرة جراء جائحة فيروس .

وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فإن المكاتب الهندسية المعتمدة من قبل اللجنة والمعنية بالكشف على المساكن بادرت بمتابعة من لجنة إسكان الحجاج بتخفيض تكاليفها للراغبين من ملاك المساكن بتجديد تصاريحهم بنسبة تصل إلى 50% مراعاة للظروف التي مرت بها مساكن الحجاج الموسم الماضي.

في المقابل بلغ عدد المباني المصرحة لإسكان الحجاج حتى منتصف رجب من العام الماضي نحو 2397 مبنى، وظل أغلب هذه المساكن شاغرا بسبب الجائحة، والتي فرضت حجا استثنائيا العام الماضي، الأمر الذي طلب معه ملاك المساكن من اللجنة تجديد تصاريح مساكنهم دون أي تكاليف مالية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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