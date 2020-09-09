مبادرات لتخفيف الأعباء المالية على ملاك مساكن الحجاج

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وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فإن المكاتب الهندسية المعتمدة من قبل اللجنة والمعنية بالكشف على المساكن بادرت بمتابعة من لجنة إسكان الحجاج بتخفيض تكاليفها للراغبين من ملاك المساكن بتجديد تصاريحهم بنسبة تصل إلى 50% مراعاة للظروف التي مرت بها مساكن الحجاج الموسم الماضي.
في المقابل بلغ عدد المباني المصرحة لإسكان الحجاج حتى منتصف رجب من العام الماضي نحو 2397 مبنى، وظل أغلب هذه المساكن شاغرا بسبب الجائحة، والتي فرضت حجا استثنائيا العام الماضي، الأمر الذي طلب معه ملاك المساكن من اللجنة تجديد تصاريح مساكنهم دون أي تكاليف مالية.
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