السعودية | الملك سلمان يبحث مع الرئيس الصيني تعزيز العلاقات

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يبحث مع الرئيس الصيني تعزيز العلاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

كما تم مناقشة جهود مجموعة دول العشرين، ضمن اجتماعاتها لهذا العام برئاسة المملكة، لمواجهة آثار جائحة كورونا.

وأشار الملك سلمان، خلال اتصالا هاتفي، إلى حرص المملكة على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي والتخفيف من تبعات الجائحة.

من جهته، هنأ الرئيس الصيني، خادم الحرمين الشريفين بالإنجازات التي حققتها أعمال مجموعة العشرين والتي كان لها دور محوري لمواجهة التحديات الناتجة عن الجائحة، ودور المملكة المحوري لتنسيق التعاون بين الأطراف.