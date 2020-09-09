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دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، خدمة شاشات متابعة زيارات القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات للمدارس ودعم عمليات التعلم عن بُعد، وسير الأداء والتقارير اليومية والسعي لإيجاد الحلول العاجلة للمشكلات الطارئة.
وقال رئيس قسم القيادة المدرسية فائز الشهري: إن توفير هذه القناة يأتي لمتابعة العمل الميداني الناتج عن زيارات المشرفين والمشرفات وعمل المسؤول ومعرفة ما يقدم بجودة، وآليات تقديم المساعدة للميدان من خلال غرفة العمليات.
كما تأتي لتوجيه المشرفين والمشرفات لتقديم الدعم للمدارس، إضافة إلى معرفة فرص النجاح والتحسين وخلق النماذج والقدوات في المدارس ودعم العمل في منصة "مدرستي".
مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442 06:49 PM
وإيجاد الحلول العاجلة للمشكلات الطارئةتعليم عسير تدشن شاشات لمتابعة عمليات التعلم عن بعد
دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، خدمة شاشات متابعة زيارات القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات للمدارس ودعم عمليات التعلم عن بُعد، وسير الأداء والتقارير اليومية والسعي لإيجاد الحلول العاجلة للمشكلات الطارئة.
وقال رئيس قسم القيادة المدرسية فائز الشهري: إن توفير هذه القناة يأتي لمتابعة العمل الميداني الناتج عن زيارات المشرفين والمشرفات وعمل المسؤول ومعرفة ما يقدم بجودة، وآليات تقديم المساعدة للميدان من خلال غرفة العمليات.
كما تأتي لتوجيه المشرفين والمشرفات لتقديم الدعم للمدارس، إضافة إلى معرفة فرص النجاح والتحسين وخلق النماذج والقدوات في المدارس ودعم العمل في منصة "مدرستي".
، تعليم عسير تدشن شاشات لمتابعة عمليات التعلم عن بعد ،
المصدر : الخليج 365
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