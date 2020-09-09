محمد بن مسعود - الدمام - رفع إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 273821 حالة سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4243 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 273821 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 75 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7732, فيما سُجّلت 3669 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 209993 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 56096؛ منهم 540 يرقدون في العناية المركزة.العراق فيروس كورونا الجديد العراق: 4243 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-09 سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4243 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 273821 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 75 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7732, فيما سُجّلت 3669 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 209993 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 56096؛ منهم 540 يرقدون في العناية المركزة. Advertisements 09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442 06:43 PM رفع إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 273821 حالة رفع إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 273821 حالة سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4243 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 273821 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 75 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7732, فيما سُجّلت 3669 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 209993 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 56096؛ منهم 540 يرقدون في العناية المركزة. ، العراق: 4243 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ،

المصدر : الخليج 365

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