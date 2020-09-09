، مدير تعليم سراة عبيدة يتابع ميدانيًّا تفعيل "مدرستي" ،

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
أشاد مدير عام التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، بالتحسن الذي تشهده أعمال منصة "مدرستي" وإضافة برنامج "تيمز" وتطبيقاته التعليمية كإحدى المبادرات الداعمة للمنصة، داعيًا إلى الاستفادة من هذه التطبيقات بما يُحقق الهدف التعليمي.
وزار الدكتور حسن العلكمي، ثانوية العباس بن عبد المطلب بالعرقين، ومتوسطة حطين وثانوية الملك عبد العزيز بجوف آل معمر.
واطلع على تفعيل منصات التعليم "عن بُعد"، وعمل لجان الدعم التقني لحل المشكلات التقنية التي تواجه الطلاب، وأعمال لجان الدعم التعليمي والإرشادي.
وأثنى على الجهود المبذولة، حاثًّا الجميع على مواصلة العمل وتقديم كامل الدعم للطلاب والطالبات لإنجاح عملية التعليم "عن بُعد".
مدير عام التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442 06:30 PM
أشاد بتحسن أعمال المنصة كل يوممدير تعليم سراة عبيدة يتابع ميدانيًّا تفعيل "مدرستي"
أشاد مدير عام التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، بالتحسن الذي تشهده أعمال منصة "مدرستي" وإضافة برنامج "تيمز" وتطبيقاته التعليمية كإحدى المبادرات الداعمة للمنصة، داعيًا إلى الاستفادة من هذه التطبيقات بما يُحقق الهدف التعليمي.
وزار الدكتور حسن العلكمي، ثانوية العباس بن عبد المطلب بالعرقين، ومتوسطة حطين وثانوية الملك عبد العزيز بجوف آل معمر.
واطلع على تفعيل منصات التعليم "عن بُعد"، وعمل لجان الدعم التقني لحل المشكلات التقنية التي تواجه الطلاب، وأعمال لجان الدعم التعليمي والإرشادي.
وأثنى على الجهود المبذولة، حاثًّا الجميع على مواصلة العمل وتقديم كامل الدعم للطلاب والطالبات لإنجاح عملية التعليم "عن بُعد".
، مدير تعليم سراة عبيدة يتابع ميدانيًّا تفعيل "مدرستي" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مدير تعليم سراة عبيدة يتابع ميدانيًّا تفعيل "مدرستي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.