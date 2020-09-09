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سجل الأردن 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2659 إصابة.
وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردني قادم من الخارج، و 77 حالة محلية سُجلت في عمّان والبلقاء والكرك والزرقاء ومأدبا.
وأشارت الوزارة إلى تسجيل 34 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1907 حالات.الأردن فيروس كورونا الجديد
الأردن يسجل 78 إصابة جديدة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-09
سجل الأردن 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2659 إصابة.
وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردني قادم من الخارج، و 77 حالة محلية سُجلت في عمّان والبلقاء والكرك والزرقاء ومأدبا.
وأشارت الوزارة إلى تسجيل 34 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1907 حالات.
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
06:18 PM
34 حالة شفاء ترفع الإجمالي إلى 1907
سجل الأردن 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2659 إصابة.
وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردني قادم من الخارج، و 77 حالة محلية سُجلت في عمّان والبلقاء والكرك والزرقاء ومأدبا.
وأشارت الوزارة إلى تسجيل 34 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1907 حالات.
، الأردن يسجل 78 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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