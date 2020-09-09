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شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء الهند أعمال مجموعة العشرين والان مع التفاصيل
الأربعاء 9 سبتمبر 2020
بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هاتفياً، مع ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، أعمال مجموعة دول العشرين لهذا العام برئاسة المملكة، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لمواجهة تحديات جائحة كورونا والتخفيف من آثارها.
واستعرض الجانبان، خلال الاتصال الذي أجراه الملك سلمان مع رئيس وزراء الهند اليوم، أوجه التعاون بين البلدين وسبل تطويره في مختلف المجالات.
وأكد الملك سلمان أهمية مواصلة دول المجموعة بذل الجهد لتخفيف آثار الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي، فيما أعرب رئيس الوزراء الهندي عن تقديره للمملكة لقيادتها المتميزة لأعمال المجموعة وثقته باستفادة العالم من نتائج اجتماعاتها.
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