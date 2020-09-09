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خادم الحرمين يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء الهند أعمال مجموعة العشرين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 9 سبتمبر 2020

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هاتفياً، مع ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، أعمال مجموعة دول العشرين لهذا العام برئاسة المملكة، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لمواجهة تحديات جائحة والتخفيف من آثارها.

 

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واستعرض الجانبان، خلال الاتصال الذي أجراه الملك سلمان مع رئيس وزراء الهند اليوم، أوجه التعاون بين البلدين وسبل تطويره في مختلف المجالات.

 

وأكد الملك سلمان أهمية مواصلة دول المجموعة بذل الجهد لتخفيف آثار الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي، فيما أعرب رئيس الوزراء الهندي عن تقديره للمملكة لقيادتها المتميزة لأعمال المجموعة وثقته باستفادة العالم من نتائج اجتماعاتها.

 

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