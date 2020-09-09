شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يناقش مشروع توسعة المطار مع وزير النقل والان نبدء بالتفاصيل

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمقر وزارة النقل بالرياض اليوم، مع معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددًا من الموضوعات شملت توسعة مطار حائل الدولي وإعادة طرح وترسية المشاريع المسحوبة بطريق حائل/رفحاء المزدوج, واستكمال إجراءات الترسية لمشروع استكمال ازدواج طريق حائل العلا بمنطقة حائل.

ونوّه سمو أمير منطقة حائل بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله ، لقطاع النقل ودعم اقتصاديات المناطق عبر تهيئة وسائل النقل المختلفة وتطوير المشاريع.