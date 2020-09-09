شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: "المبادرة العربية " لاتزال الخطة الأساس لتحقيق السلام والان نبدء بالتفاصيل

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن خطة السلام التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، واعتمدتها القمة العربية في 2002، لا تزال هي الخطة الأساس والمنطلق المتفق عليه عربياً لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل بين العرب وإسرائيل.

وشدد "أبو الغيط" في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 154 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي انطلقت أعمالها اليوم افتراضيا "عن بعد" برئاسة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ومشاركة وزراء الخارجية العرب، على أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال وستظل محل إجماع عربي، معرباً عن ثقته في أن الغاية التي تسعى إليها الدول العربية كافة دون استثناء هي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد الأمين العام رفضه لأي خطط أو ترتيبات مطروحة دولياً يكون من شأنها الانتقاص من الحق الفلسطيني أو المساس بوضعية مدينة القدس التي ينبغي أن تُحل قضيتها في إطار التسوية النهائية، مؤكدا أن هذا هو أساس موقفنا العربي، وهو موقف ثابت ويحظى بالإجماع، ومؤيد بقرارات صدرت عن هذا المجلس، وعن القمم العربية المتوالية.

Advertisements

واستعرض "أبو الغيط" في كلمته أهم التطورات السياسية على الساحة العربية، مشيرًا إلى أن المدة الماضية شهدت تنامي حالة من التنمّر والعِداء من جانب قوى إقليمية حيال المنطقة العربية، تصاعدت التدخلات في شؤون الدول العربية من جانب دولتين جارتين هما إيران وتركيا.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أمله في نجاح الحكومة اللبنانية الجديدة -بعد تشكيلها- في تجاوز الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد، وهو أمر يتطلب من الفريق الحكومي الجديد قدراً استثنائياً من التجرد والتسامي فوق كل مصلحة بخلاف مصلحة لبنان وشعبه.

كما أكد "أبو الغيط" دعمه للسودان في استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية والعبور بالبلاد إلى بر الأمان، مرحّبا باستكمال اتفاقات السلام مؤخرا، متمنيا للأخوة في السودان كل السلام والاستقرار.