شكرا لقرائتكم خبر عن منزلاوي: سياسات المملكة الحكيمة تدفع قادة العالم إلى الترحيب بخطى قادتها والان نبدء بالتفاصيل

قال نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة خالد منزلاوي، أن سياسات المملكة الحكيمة تدفع قادة العالم إلى إبداء كل الترحيب بخطى قادتها، لارتباطها برسائل السلام و سيادة قيم الاعتدال ونهج التسامح، واستخدام لغة الحوار، وغوث المحتاجين ومساعدة المنكوبين ودعم جهود حل كل القضايا والخلافات الإقليمية والدولية بالسبل السلمية.

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