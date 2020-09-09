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شكرا لقرائتكم التسوية الودية بالرياض تسترد 15 مليون ريال حصيلة 4 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التسوية الودية بالرياض تسترد 15 مليون ريال حصيلة 4 أشهر
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن تستردّ حقوقًا وأجورًا متأخرة بمبالغ تصل قيمتها إلى أكثر من 15 مليون ريال، على مدى أشهر فقط.
وقد حققت الإدارة هذا الإنجاز من خلال عقد جلسات الصلح بين طرفي النزاع من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وتقريب وجهات النظر للوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين.
وقال مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي: إدارة التسوية الودية بالرياض استقبلت خلال المدة نفسها ما يقارب من 12 ألف دعوى عمالية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.
وأضاف: عمل الإدارة يتضمن دراسة الطلبات، والتأكد من مطابقتها لشروط وضوابط التسوية الودية، ثم التواصل مع الطرفين لإبلاغهما بموعد جلسات الصلح.
وأردف “الحربي”: يعد ذلك تعقد الجلسات للوصول إلى حل للخلاف بشكل إيجابي إن أمكن أو إحالة الدعوى إلى المحكمة خلال 21 يوم عمل ابتداءً من تاريخ أول جلسة.
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