وزارة الإعلام تُطلق النسخة الثانية من جائزة التميز الإعلامي

2020-09-09

متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض

أعلنت وزارة الإعلام عن إطلاق النسخة الثانية من جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2020م احتفاءً باليوم الوطني الـ90 للمملكة.

تسليط الضوء على دور الإعلاميين والمبدعين

وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على دور الإعلاميين والمبدعين عبر الحملات الوطنية وكذلك إبراز المنتجات الإعلامية المتنوعة التي تقدمها القطاعات والأفراد احتفاءً باليوم الوطني الـ90، من خلال إظهار حب الوطن والانتماء إليه، واستشعار النعم، والاعتداد بالملحمة البطولية لتأسيس البلاد وتوحيدها.

مسارات جائزة التميز الإعلامي

وتشمل مسارات الجائزة : أفضل حملة إعلامية من جهة حكومية، وأفضل قصيدة وطنية، وأفضل صورة فوتوغرافية، وأفضل فيديو للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وأفضل مادة إبداعية في الإعلام الجديد للأفراد، وأفضل تغطية صحفية، وأفضل منتج تلفزيوني، وأفضل فيديو إبداعي لجهود المملكة لمكافحة جائحة كورونا.

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ومن المقرر أن يتم تكريم أفضل المشاركات الإبداعية الإعلامية الفائزة، بعد تحكيمها من قبل لجنة خبراء من المختصين في مسارات الجائزة الثمانية.

ودعت الوزارة جميع القطاعات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع للتقدم إلى الجائزة والمشاركة بإبداعاتهم، وترشيح الأعمال المتميزة التي تحتفي بوطننا الشامخ.

تحفيز الجهات الحكومية والخاصة

وتسعى وزارة الإعلام من خلال الجائزة إلى بث روح الحماس، وتحفيز الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية والأفراد إلى المشاركة بإيجابية، والإسهام في تعزيز الهوية الوطنية وإبراز قيمها، من خلال تقديم المحتوى الإبداعي الإعلامي المتميز، واختيار أفضل المشاركات للفوز بالجائزة.

وتستقبل الوزارة جميع المشاركات والترشيحات الخاصة بالجائزة ابتداءً من اليوم وحتى تاريخ 24 سبتمبر الجاري عبر المنصة الرقمية المخصصة للجائزة: awards.media.gov.sa.

وسوف تعلن أسماء الفائزين في مسارات الجائزة الثمانية على قنوات التواصل الاجتماعي، في 2 من شهر أكتوبر القادم.

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