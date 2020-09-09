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محمد المصري في ذمة الله

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2020-09-09

محمد المصري في ذمة الله

متابعات الخليج 365- جازان

انتقل إلى رحمة الله تعالى، محمد بن محمود المصري، مدير البرق والبريد والهاتف بجازان سابقًا، وخال الزميل الإعلامي خالد الأحمد، صباح اليوم الأربعاء، بعد إصابته بفيروس ، حيث وافته المنية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في مدينة جازان.

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والفقيد والد كل من: محمود بن محمد المصري- أحد منسوبي شركة أرامكو سابقًا، وعزالدين بن محمد المصري- أحد منسوبي صحة جازان، وصلاح بن محمد المصري- أحد منسوبي مديرية حرس الحدود بجازان، وأحمد بن محمد المصري- أحد منسوبي أمانة جازان، وإبراهيم بن محمد المصري.

متابعات الخليج 365” تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وفضله، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 


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