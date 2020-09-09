محمد المصري في ذمة الله

2020-09-09

متابعات الخليج 365- جازان

انتقل إلى رحمة الله تعالى، محمد بن محمود المصري، مدير البرق والبريد والهاتف بجازان سابقًا، وخال الزميل الإعلامي خالد الأحمد، صباح اليوم الأربعاء، بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث وافته المنية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في مدينة جازان.

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والفقيد والد كل من: محمود بن محمد المصري- أحد منسوبي شركة أرامكو سابقًا، وعزالدين بن محمد المصري- أحد منسوبي صحة جازان، وصلاح بن محمد المصري- أحد منسوبي مديرية حرس الحدود بجازان، وأحمد بن محمد المصري- أحد منسوبي أمانة جازان، وإبراهيم بن محمد المصري.

“متابعات الخليج 365” تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وفضله، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.





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