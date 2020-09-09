السعودية | الملك سلمان لرئيس وزراء الهند: نتطلع لمواصلة جهود مواجهة كورونا

شكرا لقرائتكم الملك سلمان لرئيس وزراء الهند: نتطلع لمواصلة جهود مواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم الأربعاء، برئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجرى خلال الاتصال، استعراض أعمال مجموعة دول العشرين لهذا العام برئاسة المملكة، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لمواجهة تحديات جائحة كورونا، والتخفيف من آثارها.

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وأكد خادم الحرمين الشريفين، أهمية مواصلة دول المجموعة بذل الجهد لتخفيف آثار الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي.

من جهته، عبر رئيس الوزراء الهندي عن تقديره للمملكة لقيادتها المتميزة لأعمال المجموعة، وعن ثقته باستفادة العالم من نتائج اجتماعات دول العشرين.

كما جرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين، وسبل تطويره في مختلف المجالات.