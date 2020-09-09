السعودية | انخفاض مستمر بالسعودية.. 775 إصابة جديدة وشفاء 720

شكرا لقرائتكم انخفاض مستمر بالسعودية.. 775 إصابة جديدة وشفاء 720 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تستمر المملكة العربية السعودية في تسجيل انخفاض جديد في عدد إصابات كوفيد 19، فقد أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تعافي 720 من فيروس كورونا، و775 إصابة جديدة و28 وفاة.

وبلغت إجمالي الحالات النشطة 19881، والحالات الحرجة 1386.

وقال متحدث الوزارة الدكتور محمد العبد العال، إن الموجات الإضافية لأي وباء تأتي بسبب التراخي ونأمل ألا تقع، والأمور في المملكة تسير باتجاه إيجابي وتسير باتجاه انحسار ونزول.

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وجدد النصيحة للجميع بتحديث بياناته بتطبيق "توكلنا"، مشيرا إلى أن هناك خدمات جديدة بالتطبيق.

وقال "خدمة" تصريح تجمع إضافة جديدة لاحترازات مواجهة كورونا.

وأمس الثلاثاء، تم تسجيل 781 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد، وتسجيل 30 حالة وفاة، وتسجيل 623 حالة تعاف.