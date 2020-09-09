، أمير الرياض يستقبل الجهازين الإداري والفني بنادي الزلفي الرياضي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة صعود الفريق الكروي للدرجة الثانية واليد للممتاز

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم الأربعاء، مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الزلفي محمد النافع، ورئيس مجلس إدارة نادي الزلفي الرياضي عبد الله الناصر، وأعضاء مجلس إدارة النادي والجهازين الإداري والفني واللاعبين.

جاء ذلك بمناسبة صعود فريق كرة القدم إلى الدرجة الثانية وصعود فريق كرة اليد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

وهنّأهم أمير منطقة الرياض على تحقيق هذه الإنجازات الرياضية، وحثهم على مواصلة تطوير مستوياتهم والعمل بجد واجتهاد في المنافسات بحماس وشغف وبروح عالية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

من جهته عبَّر رئيس مجلس إدارة نادي الزلفي، باسمه واسم جميع منسوبي النادي، عن خالص الشكر والتقدير لأمير الرياض، على الاهتمام والمتابعة التي تجدها فرق النادي منه في إطار الرعاية الشاملة التي تحظى بها أندية المملكة من ولاة الأمر - حفظهم الله-.

أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز