- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم الأربعاء، مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الزلفي محمد النافع، ورئيس مجلس إدارة نادي الزلفي الرياضي عبد الله الناصر، وأعضاء مجلس إدارة النادي والجهازين الإداري والفني واللاعبين.
جاء ذلك بمناسبة صعود فريق كرة القدم إلى الدرجة الثانية وصعود فريق كرة اليد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.
وهنّأهم أمير منطقة الرياض على تحقيق هذه الإنجازات الرياضية، وحثهم على مواصلة تطوير مستوياتهم والعمل بجد واجتهاد في المنافسات بحماس وشغف وبروح عالية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.
من جهته عبَّر رئيس مجلس إدارة نادي الزلفي، باسمه واسم جميع منسوبي النادي، عن خالص الشكر والتقدير لأمير الرياض، على الاهتمام والمتابعة التي تجدها فرق النادي منه في إطار الرعاية الشاملة التي تحظى بها أندية المملكة من ولاة الأمر - حفظهم الله-.
أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442 05:40 PM
بمناسبة صعود الفريق الكروي للدرجة الثانية واليد للممتازأمير الرياض يستقبل الجهازين الإداري والفني بنادي الزلفي الرياضي
استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم الأربعاء، مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الزلفي محمد النافع، ورئيس مجلس إدارة نادي الزلفي الرياضي عبد الله الناصر، وأعضاء مجلس إدارة النادي والجهازين الإداري والفني واللاعبين.
جاء ذلك بمناسبة صعود فريق كرة القدم إلى الدرجة الثانية وصعود فريق كرة اليد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.
وهنّأهم أمير منطقة الرياض على تحقيق هذه الإنجازات الرياضية، وحثهم على مواصلة تطوير مستوياتهم والعمل بجد واجتهاد في المنافسات بحماس وشغف وبروح عالية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.
من جهته عبَّر رئيس مجلس إدارة نادي الزلفي، باسمه واسم جميع منسوبي النادي، عن خالص الشكر والتقدير لأمير الرياض، على الاهتمام والمتابعة التي تجدها فرق النادي منه في إطار الرعاية الشاملة التي تحظى بها أندية المملكة من ولاة الأمر - حفظهم الله-.
، أمير الرياض يستقبل الجهازين الإداري والفني بنادي الزلفي الرياضي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض يستقبل الجهازين الإداري والفني بنادي الزلفي الرياضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.