محمد بن مسعود - الدمام - يهدف إلى إيجاد سفراء للمسؤولية الاجتماعية من الشباب استقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، في مقر الاتحاد بالرياض، كلاً من ماجد خليفة (17 عاماً)، ولينا أيمن (17 عاماً)، بعد ختام مشاركتهما في برنامج "أي-جول" التابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحضور رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية نزيه النصر، وعضو مجلس إدارة الاتحاد أضواء العريفي. وتم خلال الاستقبال، تسليمهما شهادة المشاركة في البرنامج وقميص المنتخب السعودي تقديراً لمشاركتهما الفاعلة والتمثيل الوطني المتميز. وأشاد "المسحل" بما قدماه خلال البرنامج وتمثيلهما الوطن بصورة مشرفة كسفراء للمسؤولية الاجتماعية من الشباب. يُذكر أن لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رشّحت ماجد خليفة ولينا أيمن للمشاركة في برنامج "أي-جول" والذي يهدف إلى إيجاد سفراء للمسؤولية الاجتماعية من الشباب بالدول الأعضاء الـ 12 في منطقة غرب آسيا. Advertisements رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442 05:30 PM يهدف إلى إيجاد سفراء للمسؤولية الاجتماعية من الشباب بحضور "النصر".. رئيس اتحاد "القدم" يستقبل المشاركين في برنامج (أي-جول) بحضور "النصر".. رئيس اتحاد "القدم" يستقبل المشاركين في برنامج (أي-جول) استقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، في مقر الاتحاد بالرياض، كلاً من ماجد خليفة (17 عاماً)، ولينا أيمن (17 عاماً)، بعد ختام مشاركتهما في برنامج "أي-جول" التابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحضور رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية نزيه النصر، وعضو مجلس إدارة الاتحاد أضواء العريفي. وتم خلال الاستقبال، تسليمهما شهادة المشاركة في البرنامج وقميص المنتخب السعودي تقديراً لمشاركتهما الفاعلة والتمثيل الوطني المتميز. وأشاد "المسحل" بما قدماه خلال البرنامج وتمثيلهما الوطن بصورة مشرفة كسفراء للمسؤولية الاجتماعية من الشباب. يُذكر أن لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رشّحت ماجد خليفة ولينا أيمن للمشاركة في برنامج "أي-جول" والذي يهدف إلى إيجاد سفراء للمسؤولية الاجتماعية من الشباب بالدول الأعضاء الـ 12 في منطقة غرب آسيا. الكلمات المفتاحية

، بحضور "النصر".. رئيس اتحاد "القدم" يستقبل المشاركين في برنامج (أي-جول) ،

المصدر : الخليج 365

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