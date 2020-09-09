، حصيلة 4 أشهر فقط.. "التسوية الودية بالرياض" تسترد 15 مليون ريال ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر جلسات الصلح بين أصحاب العمل والعاملين لتقريب وجهات النظر

استطاعت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن تستردّ حقوق وأجور متأخرة بمبالغ تصل قيمتها إلى أكثر من 15 مليون ريال، على مدى أشهر فقط.

وقد حققت الإدارة هذا الإنجاز من خلال عقد جلسات الصلح بين طرفي النزاع من اصحاب الأعمال والعاملين لديهم وتقريب وجهات النظر للوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين.

وقال مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي: إدارة التسوية الودية بالرياض استقبلت خلال المدة نفسها ما يقارب من 12 ألف دعوى عمالية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

وأضاف: عمل الإدارة يتضمن دراسة الطلبات والتأكد من مطابقتها لشروط وضوابط التسوية الودية ثم التواصل مع الطرفين لإبلاغهما بموعد جلسات الصلح.

وأردف "الحربي": يعد ذلك تعقد الجلسات للوصول إلى حل للخلاف بشكل ايجابي إن أمكن أو إحالة الدعوى إلى المحكمة خلال 21 يوم عمل ابتداءً من تاريخ أول جلسة.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض