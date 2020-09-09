كيف يثبت الطالب دخوله و حضوره الحصة في منصة مدرستي

متابعة لكل ما يخص منصة مدرستي التعليمية، نستمر معكم في تغطيتنا المستمرة لكافة الشروحات التي تهم الطالب والمعلم وولي الأمر المتعلقة بتسجيل دخول مدرستي وتفعيل الحساب وطرق استخدام المنصة وأداء المهام اليومية من قبل مستخدمي منصة التعليم الإلكترونية الحديثة، حيث ننقل إليكم اليوم طريقة دخول الطالب وتحضير نفسه للصفوف والدروس المقررة وفقاً للجدول الدراسي.

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طريقة تحضير الطالب نفسه في منصة مدرستي

لتحضير الطالب نفسه من خلال المنصة التعليمية الجديدة يجب عليه اتباع الخطوات التالية: تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال الرابط المخصص. الانتقال إلى الجدول المدرسي الظاهر في الصفحة الرئيسية للطالب. يقوم الطالب باختيار اليوم والحصة المراد تسجيل حضورها مثلا (الثلاثاء .. الحصة الثالثة .. كيمياء عن المعلم أحمد) ويتم حضورها كاملة. الضغط على أيقونة غرفة المعلمين في القائمة الجانبية، واختيار معلم المادة. يتم الضغط على طرح سؤال جديد، فتفتح صفحة جديدة فيها عنوان ونص السؤال. يتم تعبئة الخانات كما يلي:

عنوان السؤال .. يتم كتابة : حضور الطالب

نص السؤال .. يتم كتابة: تم

والضغط على إرسال.

حيث ستصل رسالة لمعلم المادة رسالة تفيد بتأكيد الحضور في اليوم ورقم الحصة.

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كيف يعرف المعلم أن الطالب حضر الدرس في مدرستي؟

بعد أن يتم الطالب تسجيل حضوره وإثبات ذلك من خلال رسالته للمعلم، يمكن للمعلم أن يعرف من هم الطلاب الذين أكدوا حضورهم الدرس من خلال:

الضغط على التواصل المجتمهي من القائمة الجانبية.

الضغط على استفسارات الطلاب.

يجد المعلم كافة أسماء الطلاب الذين أثبتوا حضورهم من خلال إرسال الرسالة له.

ويقوم بتسجيل حضور لأسماء الطلاب الظاهرة عنده في ذلك اليوم.

كما يقوم بتسجيل غياب كل طالب لم يثبت حضوره.

ومن ثم يختار المعلم أيقونة الطلاب ومن ثم أيقونة الحضور والغياب.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول للمعلم والطالب وولي الأمر

يمكن للراغبين في الوصول إلى الصفحة الرئيسية لمدرستي الولوج بشكل مباشر وإتمام تسجيل الدخول من خلال الضغط على الرابط المرفق.

دخول منصة مدرستي التعليمية