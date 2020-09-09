شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الإجراءات المتبعة في حال عودة أعراض كورونا خلال 3 أيام من زوالها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن الإجراءات المتبعة في حال ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد بعد 3 أيام من زوالها.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن هناك أمرين يجب تحققهما للوصول إلى التعافي: تجاوز العشرة أيام منذ الإصابة، وانقطاع الأعراض لمدة ثلاثة أيام متتابعة، لكن إذا انقطعت الأعراض ثم رجعت في خلال العشرة أيام فلم يحدث التعافي إطلاقاً.

وكان متحدث وزارة الصحة، قد أعلن عن تسجيل 775 حالة إصابة جديدة، و720 حالة تعافي جديدة؛ فضلًا عن تسجيل 28 حالة وفاة، و1386 حالة حرجة مصابة ترقد في العناية المركزة.