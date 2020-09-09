شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة يكشف عن أمور توجب إجراء فحص كورونا إذا حدثت (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، متى يتم يجب على الشخص إجراء فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفيروس كورونا في المملكة، إلى أنه إذا أوصى الطبيب أو كان التقييم الذاتي يوصي بضرورة إجراء الفحص فيجب إجراؤه، وكذلك إذا ظهرت الأعراض على الشخص.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 775 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.