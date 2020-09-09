شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة رصد الموجة الثانية لفيروس كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبد العالي، أنه لم يتم حتى الآن أى رصد علمي لأى موجات أخرى من جائحة فيروس كورونا.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن هناك عدة أسباب لظهور الموجات الإضافية لأي وباء ومنها التراخي أو حدوث طفرات مرتبطة بالوباء.

وتمنى عدم حدوث موجات أخرى من الجائحة في الفترة المقبلة، مؤكداً أن الأمور في المملكة تسير باتجاه إيجابي وتسير باتجاه انحسار ونزول.