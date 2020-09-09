شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الصحة»: تسجيل 775 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 775 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 720 حالة تعافي جديدة؛ فضلًا عن تسجيل 28 حالة وفاة، و1386 حالة حرجة مصابة بكورونا ترقد في العناية المركزة.

وأوضح متحدث الصحة، أن خدمة "تصريح تجمع" إضافة جديدة لاحترازات مواجهة كورونا، لافتًا إلى أن هناك خدمات جديدة في تطبيق "توكلنا" ونؤكد على ضرورة تحديث البيانات.