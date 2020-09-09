شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الملك سعود يتحدث إلى الإذاعة خلال تفقد توسعة الحرم الأولى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهرت صورة تاريخية نادرة، الملك سعود " رحمه الله " وهو يتحدث لـ الإذاعة أظهرت صورة تاريخية نادرة، الملك سعود " رحمه الله " وهو يتحدث لـ الإذاعة السعودية مع المذيع بكر يونس وبينهما الشيخ محمد بن لادن. وظهر في الصورة، الأمير محمد بن سعود في المسجد الحرام، وذلك خلال تفقد التوسعة الأولى .

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