شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تدين التفجير الذي استهدف موكب نائب رئيس أفغانستان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف موكب نائب رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، في العاصمة الأفغانية كابل، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وعبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مجددة التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.

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