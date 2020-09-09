استخراج جزء من لعبة مطاطية من مريء رضيع في الطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): خضع طفل رضيع، إلى عملية جراحية بأحد مستشفيات الطائف؛ لاستخراج جسم غريب من أعلى المريء. خضع طفل رضيع، إلى عملية جراحية بأحد مستشفيات الطائف؛ لاستخراج جسم غريب من أعلى المريء. وكان الطفل يُعاني من قيء وسعال وخمول عند دخوله المستشفى، فيما أجى الأطباء التحاليل والأشعة اللازمة. وبيّنت الأشعة وجود جسم غريب أعلى المريء، وبالتالي تدخل الأطباء جراحيًا لاستخراجه بواسطة المنظار. واتضح أن الجسم الغريب هو جزء من لعبة مطاطية، فيما يتمتع الطفل حاليًا بصحة جيدة.

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