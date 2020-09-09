شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء الهند والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بدولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وتم خلال الاتصال، استعراض أعمال مجموعة دول العشرين لهذا العام برئاسة المملكة، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لمواجهة تحديات جائحة كورونا، والتخفيف من آثارها.

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وأكد خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- أهمية مواصلة دول المجموعة بذل الجهد لتخفيف آثار الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي.

من جهته، عبر رئيس الوزراء الهندي عن تقديره للمملكة لقيادتها المتميزة لأعمال المجموعة وعن ثقته باستفادة العالم من نتائج اجتماعات دول العشرين.

كما جرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل تطويره في مختلف المجالات.