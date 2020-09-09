تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية، اليوم الاربعاء 9 سبتمبر 2020، رابط تحميل برنامج و تنزيل تطبيق مايكروسوفت تيمز microsoft teams، للمعلمين بالمملكة العربية السعودية لتسهيل الحضور في الأوقات المحددة في الجدول الدراسي.

وشهدت محركات البحث قبل عدة أيام البحث عن تطبيق مايكروسوفت من أجل تنزيله واستمرار العملية التعليمية من قبل المعلمين لطلاب بعد ان شهدت منصة مدرستي عطل في الايام السابقة بسبب الضغط الكبير من قبل الطلبة لتيسير واعتماد التعليم عن بعد.

السعودية: رابط تحميل تطبيق مايكروسوفت تيمز microsoft teams تسجيل دخول من هنـــــــــا

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان نقلته وكالة سوا الاخبارية إن الوزارة تدعو المعلمين لتنزيل البرنامج من أجل تسهيل حضور الطلبة للصفحة الرئيسة الدرس الذي تم إعداده من قبل المعلم، والذي يمكن للطالب الانضمام له بشكل فوري.

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ونشرت وزارة التربية وتعليم مقطع فيديو، حيث قالت غزيزي المعلم بمكانك الوصول لبرنامج مايكروسوفت من خلال متصفح الانترنت الموجود لديك بكتابة "microsoft teams"، دت كم مباشرة سيبدأ معاك البرنامج بدخول بشكل تلقائي.

وأضافت بعد الدخول بشكل تلقائي ندخل واسم المستخدم وكلمة المرور في منصة مدرستي السعودية، وكذالك ابنائنا الطلاب بإمكانكم الدخول بنفش الشكل والطريقة وتثبيت البرنامج من خلال تطبيقات جول من خلال برامج الاندرويت وانظمة الاوي اس والأجهزة اللوحية.

وتابعت من خلال البرنامج بمكانك متابعة الواجبات المدرسة والاطلاع على الفصول الدراسية المدرجة لديك واعداد الدروس من خلال منصة التقويم والذي تظهر لك جميع الدروس الذي اعتدتها في وقت سابق من خلال منصة مدرستي وانشاء درس جديد من خلال التقويم الدراسي.

وأشارت بعد الضغط على توقيت الدرس وبدا الاجتماع الجديد وشكرا لكم، حيث ياتي ذلك النصائح من قبل وزارة التربية والتعليم في السعودية بعدما قررت اعتماد التعليم عن بعد للحفاظ على الطلبة من فيروس كورونا المستجد ومنع تفشي الوباء.