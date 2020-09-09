كيف احل الواجب في توكلنا على منصة مدرستي - طريقة مختصرة

لا يعرف الكثير من الطلاب بالمملكة العربية السعودية كيفية حل واجباتهم المدرسية على منصة مدرستي في تطبيق توكلنا والتي يضعها المعلم بعد انتهاء الدرس في برنامج TIMES، خاصة وأن الواجب المنزلي مهم للطلاب، وتتم متابعته بشكل دائم من قبل المعلم، لذلك يجب على الطالب أداء واجباته المدرسية من خلال منصة مدرستي للتعليم عن بعد.

ويبحث العديد من الطلاب عن كيفية حل الواجب المنزلي في مدرستي، وكيفية تقديمها للمعلم، حيث يقوم المعلم باختيار أسئلة الواجب المنزلي من خلال بنك الأسئلة الذي تحتويه المنصة، وتم إضافة هذه الأسئلة إلى المنصة بعد بوابة المستقبل وتم دمج نظام التعليم الموحد مع منصة My School، وأصبح نظامًا أساسيًا متكاملًا، لذلك سنشرح كيفية القيام بالواجبات المنزلية في المنصة.

وتحرص وكالة سوا الاخبارية على تقديم للطلاب كيف احل الواجب في توكلنا على منصة مدرستي ؟

في البداية، يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي للتعليم عن بعد “من هنا“.

يدخل الطالب إلى مقرراتي.

ينقر على الدورة المطلوبة.

ثم ينقر على المهام لعرض المهام في الدورة التدريبية.

يمكن عرض جميع المهام من خلال النقر على أيقونة المهام من القائمة الرئيسية، أو التعيينات في إحصائية إنجازك.

الآن، سيتم النقر فوق بيانات الواجب، وستظهر حالة الواجب إذا تم حلها ، أو لم يقم الطالب بحلها بعد.

Advertisements

ينقر الطالب على أيقونة القيام بالواجب لحلها، أو ينقر على مراجعة الواجب لعرضها.

بعد أن يكمل الطالب مهمته، يقوم بالضغط على إظهار النتيجة، وسيقوم النظام تلقائيًا بتصحيح الأسئلة، وتظهر النتيجة مع الملاحظات.

يمكن للطالب أيضًا تنزيل الواجب كملف PDF على الجهاز من خلال النقر فوق تنزيل.

سيلاحظ الطالب أن رمز حل الواجب قد تغير إلى إجابتي، مما يعني أنه تم إرسال الواجب إلى مدرس الدورة التدريبية تلقائيًا.

يمكنك النقر فوق أيقونة عرض المهام للسماح للطالب بالتعرف على ملاحظات المعلم.

منصة مدرستي للتعليم عن بعد

وقامت وزارة التربية والتعليم في السعودية بإنشاء وإنشاء منصة إلكترونية للطلاب حتى يتمكنوا من الدراسة عن بعد من خلال المنصة في أوقات الطوارئ حتى عودتهم إلى المدارس مرة أخرى، لذلك تجد الطالب يحتاج إلى هذه المنصة المميزة التي تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المختلفة للطالب.

وتم توجيهه نحو القيام بمهام الدراسة عليه على المنصة من خلال البوابة الإلكترونية التي تمنحه الطرق الصحيحة للقيام بهذه المهام الدراسية، بالإضافة إلى حضور الدروس إلكترونيًا من خلال المنصة، يشار أن الوزارة وفرت أدوات تعليمية للطالب ليستخدمها الطالب في التعامل مع المعلمين عن بعد.

ويأتي ذلك مع اعتماد وزارة التربية والتعليم بالسعودية التعليم عن بعد وذلك من ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على سلامية الطلبة.