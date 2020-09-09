السعودية تؤكد موقفها الداعم للقضية الفلسطينية

أعلن وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، أن بلاده تدعم الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية، بحيث يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.

وشدد بن فرحان في تغريدات نشرتها وزارة الخارجية السعودية على موقعها في "تويتر"، على أن "المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية". وفق موقع روسيا اليوم