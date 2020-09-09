السعودية تؤكد تضامنها مع السودان بعد تعرضه لآثار الفيضانات

أعرب الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، عن تضامن حكومة وشعب المملكة العربية السعودية مع جمهورية السودان الشقيقة لما تعرضت له من آثار الفيضانات التي ألمّت بشعبه العزيز خلال الأيام الماضية وخالص العزاء لذوي الضحايا ودعت لتقديم المساعدات اللازمة للمنكوبين والمشردين.

وجدد الوزير، خلال مشاركته أعمال الدورة «154» الافتراضية «عن بُعد» لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة دولة فلسطين التأكيد على اهتمام المملكة وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، وتضع الحلول السلمية قبل أي حل آخر، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تساند الحلول السياسية للأزمات في كل من سوريا وليبيا والسودان.