خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء الهند

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وتم خلال الاتصال، استعراض أعمال مجموعة دول العشرين لهذا العام برئاسة المملكة، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لمواجهة تحديات جائحة كورونا المستجد، والتخفيف من آثارها.

وأكد خادم الحرمين الشريفين أهمية مواصلة دول المجموعة بذل الجهد؛ لتخفيف آثار الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي.

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من جهته، عبّر رئيس الوزراء الهندي عن تقديره للمملكة لقيادتها المتميزة لأعمال المجموعة، وعن ثقته باستفادة العالم من نتائج اجتماعات دول العشرين.

كما جرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين، وسبل تطويره في مختلف المجالات.

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