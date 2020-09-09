من خلال منصة «أبشر»..

أوضحت الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، 7 خدمات يمكن الاستفادة منها، وذلك من خلال خدمة التفويض الإلكتروني، عبر منصة «أبشر». وقال الحساب الرسمي للأحوال المدنية عبر موقع «تويتر»: «خدمة التفويض الإلكتروني تمكنك من تفويض مواطن آخر لإنهاء إجراءاتك نيابة عنك عبر أبشر». وجاءت الخدمات كالآتي: Advertisements - استلام بطاقة الهوية الوطنية.

- استلام شهادة الميلاد.

- استلام سجل أسرة.

- التبليغ عن واقعة «ميلاد- زواج-طلاق-وفاة».

- تعديل المهنة.

- استلام شريحة بيانات «برنت».

- استلام إشعارات التعديل. اقرأ أيضًا:

وزارة الموارد البشرية: شروط الاستفادة بالتفويض الإلكتروني للصلاحيات الجوازات تحدد خطوات الاستفادة من خدمة «التفويض الإلكتروني»

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأحوال المدنية: 7 خدمات يمكن إنجازها عبر «التفويض الإلكتروني» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.