«الصحة» تزف بشرى للمواطنين بشأن نتائج مواجهة فيروس كورونا

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي إن الموجات الإضافية لأي وباء تأتي بسبب التراخي.

وأضاف متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، إننا نأمل أن لا تقع تلك الموجات الإضافية، والأمور -ولله الحمد- في المملكة تسير باتجاه إيجابي «في مواجهة فيروس كورونا» وتسير باتجاه انحسار ونزول.

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وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة.

وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 323012، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 298966.

وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 4165 حالة، فقد تم تسجيل 28 حالة وفاة، و720 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.