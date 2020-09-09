وزارة التعليم تعلن خطوات التسجيل والدخول لتطبيق «الروضة الافتراضية»

أتاحت وزارة التعليم تطبيق الروضة الافتراضية لتعلم الطفل ذاتياً بإشراف ومتابعة ولي الأمر، من خلال الاستفادة من محتوى إثرائي يدعم مهاراته النمائية، وأوضحت الوزارة أن العدد المتاح لتسجيل الاطفال في تطبيق الروضة الافتراضية خمسة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 7 سنوات مشيرة إلى أنه يمكن تحميل التطبيق من خلال متجري آب ستور وجوجل بلاي.

وذكرت وزارة التعليم أن تسجيل الدخول في التطبيق يتم بإدخال الهوية الوطنية وكلمة المرور، ويمكن لولي الأمر إنشاء حساب جديد في التطبيق من خلال إدخال البيانات المطلوبة وإكمال إجراءات التسجيل، وأوضحت أن خطوات إنشاء حساب جديد تتمثل في إدخال البيانات المطلوبة في شاشة إنشاء حساب جديد ثم النقر على أيقونة «التالي» ستظهر معلومات ولي الأمر ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة ثم الضغط على أيقونة «تسجيل».

وبالنسبة لتسجيل الدخول عبر التطبيق يتم من خلال الضغط على أيقونة «تسجيل الدخول» ثم إدخال الهوية الوطنية و كلمة المرور ثم الضغط على أيقونة دخول، أما استعادة كلمة المرور فيتم من خلال الضغط على نسيت كلمة المرور ومن ثم إدخال الهوية الوطنية أو البريد الإلكتروني المسجل في التطبيق، وسيتم إرسال كلمة المرور الجديدة على البريد الإلكتروني أما لتغيير كلمة المرور فيتم النقر على أيقونة «تغيير كلمة المرور» من القائمة الجانبية لولي الأمر ومن ثم استكمال البيانات المطلوبة.

أكدت أن التطبيق يتيح إضافة متابع لمسيرة الطفل كوالدته أو معلم خاص، كما يتيح لأولياء الأمور الاطلاع على التقرير التفصيلي عن مشاهدة الطفل لمحتويات التطبيق، ومدة الاستخدام، ومتوسط الاستخدام اليومي والأسبوعي والسنوي.

