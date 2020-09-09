جامعة الإمام محمد بن سعود توضح طريقة التحقق من نتيجة الاعتراض

الخدمة تتيح متابعة حالة الطلب..
نشرت عمادة التعليم عن بُعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رابطًا للتحقق من نتيجة الاعتراض على الدرجة لاختبارات الفصل الدراسي الصيفي 1440-1441هـ.
وقال الحساب الرسمي للعمادة عبر موقع «تويتر»: «أخي الطالب، أختي الطالبة؛
يمكنكم التحقق من نتيجة الاعتراض على الدرجة لاختبارات الفصل الدراسي الصيفي 1440-1441 هـ من خلال زيارة الرابط التالي (اضغط هنا)».
وتتيح هذه الخدمة تقديم طلب الاعتراض على درجة الاختبار ومتابعه حالة طلبك.
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