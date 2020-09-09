وزارة الصحة: الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا تخطت الـ5 ملايين

سجلت861 إصابة جديدة..
أعلنت وزارة الصحة، أنه الفحوصات المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وصلت إلى 5 ملايين و100 ألف فحص.
وسجلت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 317486، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 292510، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3956 حالة، فيما تم تسجيل 27 حالة وفاة، و996 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
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