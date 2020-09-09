روابط تنزيل برنامج مايكروسوفت تيمز للكمبيوتر والجوال للمعلمين والطلاب

يبحث العديد من الطلاب والمعلمين على محركات البحث عن تنزيل برنامج مايكروسوفت تيمز للكمبيوتر والجوال، باعتبار أنه ضمن الخيارات التي أتاحتها وزارة التعليم لضمان استمرار التعليم عن بُعد في كل مناطق ومحافظات المملكة، من خلال قنوات عين، ومنصة مدرستي، أو الدخول مباشرة على مايكروسوفت Teams باستخدام حساب مايكروسوفت.

ويمكن تنزيل برنامج مايكروسوفت تيمز للكمبيوتر والجوال من خلال الروابط التالية:

– رابط تحميل مايكروسوفت تيمز لهواتف الأندرويد من جوجل بلاي

ــ رابط تحميل مايكروسوفت تيمز للآيفون والآيباد من متجر آيفون من هنا

ــ رابط تحميل مايكروسوفت تيمز للكمبيوتر من هنا



وكانت وزارة التعليم كشفت، من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، عن آلية دخول الطلاب والطالبات إلى برنامج مايكروسوفت تيمز للتعليم عن بعد.

وشاركت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة « #فيديو |

آلية دخول الطلاب والطالبات لمايكروسوفت تيمز؛ ضمن الخيارات التي أتاحتها #وزارة_التعليم مع #قنوات_عين و #منصة_مدرستي؛ لاستمرار رحلتهم التعليمية عن بُعد. pic.twitter.com/5Hyghuzi0z — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) September 6, 2020 »، #فيديو |

آلية دخول الطلاب والطالبات لمايكروسوفت تيمز؛ ضمن الخيارات التي أتاحتها #وزارة_التعليم مع #قنوات_عين و #منصة_مدرستي؛ لاستمرار رحلتهم التعليمية عن بُعد. pic.twitter.com/5Hyghuzi0z — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) September 6, 2020 ، وعلَّقت عليه قائلةً: «آلية دخول الطلاب والطالبات لمايكروسوفت تيمز، ضمن الخيارات التي أتاحتها وزارة التعليم مع قنوات عين ومنصة مدرستي؛ لاستمرار رحلتهم التعليمية عن بُعد».

طريقة دخول البرنامج

وأوضحت وزارة التعليم، أنه يجب على الطالب أو الطالبة اتباع الشرح الموضح بالمقطع، من أجل دخول برنامج تيمز مايكروسوفت على الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية المختلفة؛ حيث إنها تبدأ بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلة في منصة «مدرستي»؛ وذلك على النحو التالي:

- من متصفح الإنترنت قم بالدخول على موقع برنامج microsoft teams.

- قم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور المُسجَّلِ حسابُك بهما في منصة مدرستي.

- بعد الدخول قم باختيار المادة التي تريدها بشكل مباشر من الصفحة الرئيسية.

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وأشارت وزارة التعليم إلى أنه عقب دخول الطالب البرنامج، سوف يحصل في الصفحة الرئيسية الدرس الذي تم إعداده من قبل المعلم، والذي يمكن للطالب الانضمام له بشكل فوري.

أما تسجيل دخول المعلمين إلى برنامج مايكروسوفت تيمز، فقد أوضحت الوزارة أنه يكون الدخول بالطريقة الأولى، ولكن سوف يحصل المعلم على عدد كبير من الأدوات المتوافرة في المنصة، ويمكن استعرض مختلف الفصول المسندة إليه في المنصة، ومن ثم البدء في إنشاء اجتماع لبدء الحصة الدراسية على الفور.

ودعت وزارة التعليم السعودية الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، إلى ضرورة تحميل تيمز مايكروسوفت، من أجل تسهيل حضور الفصول الافتراضية في الأوقات المحددة في الجدول الدراسي.

وتعد منصة برنامج ميكروسوفت تيمز، من البدائل التي وفرتها الوزارة لمنصة مدرستي التعليمية، كما أن المنصة توفر الكثير من الخدمات المميزة التي سوف يحصل عليها الطالب أو المعلم في حالة استخدامها، كما أن البرنامج سهل الاستخدام بدرجة كبيرة.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت إتاحة عدة خيارات لضمان استمرار التعليم عن بُعد في كل مناطق ومحافظات المملكة.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «طلابنا وطالباتنا.. أولياء الأمور.. وزارة التعليم أتاحت لكم عدة خيارات لضمان استمرار التعليم عن بُعد في كل مناطق ومحافظات المملكة، من خلال قنوات عين، ومنصة مدرستي، أو الدخول مباشرة على مايكروسوفت Teams باستخدام حساب مايكروسوفت».

وعاد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة الأحد الماضي، في مستهل عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا، لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بُعد تحت شعار «مدرستي في بيتي».

وهيَّأت وزارة التعليم ٢٣ قناة تعليمية (عين الفضائية) لبث الدروس وفق جدول دراسي، منها 3 قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في (يوتيوب) للرجوع إليها في أي وقت؛ حيث يمكن للطالب الذي لا يتوافر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد (عربسات: 12437/ عمودي 27500).

#فيديو |

آلية دخول الطلاب والطالبات لمايكروسوفت تيمز؛ ضمن الخيارات التي أتاحتها #وزارة_التعليم مع #قنوات_عين و #منصة_مدرستي؛ لاستمرار رحلتهم التعليمية عن بُعد. pic.twitter.com/5Hyghuzi0z — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) September 6, 2020



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