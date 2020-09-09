وزارة الصحة: 28 وفاة جديدة بكورونا.. وإجمالي التعافي 298966 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في المملكة.

وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 323012، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 298966.

وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 4165 حالة، فقد تم تسجيل 28 حالة وفاة، و720 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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