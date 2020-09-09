تعرّض شاب لإصابة خطيرة في حادث انقلاب مركبة بالباحة

تم نقله إلى مستشفى القرى العام..
أسفر حادث انقلاب مركبة بمنطقة الباحة على طريق القرى - الطائف، عن إصابة شاب بإصابة خطيرة، فيما باشرت فرق الهلال الأحمر الواقعة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب، وكان وقت البلاغ في الساعة 1:41 بعد منتصف الليل على الرقم «997»، الموقع القرى - بعد قصر المعالي باتجاه بالطائف.
وأضاف «الزهراني»: «تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرقة اتضح وجود أصابه لشاب وكانت إصابته خطيرة وتم التدخل إسعافياً ونقله إلى مستشفى القرى العام من قِبل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر».
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