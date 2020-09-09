نائب أمير مكة يستقبل رئيس جامعة جدة ومدير فرع مكافحة المخدرات

استقبل نائب أمير مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة أمس، رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، الذي قدم تقريرا عن مخرجات حلقة النقاش التي نظمها مركز البيانات الضخمة تحت عنوان «جاهزية ومؤشرات البيانات في قطاعات منطقة مكة»، وهدفت لدعم خطط المنطقة التنموية والتطويرية نحو التحوّل لمنطقة ذكية. وخلال اللقاء الذي حضره المشرف العام على مركز البيانات الضخمة الدكتور جلال العويبدي، استمع الأمير بدر لشرح عن محتوى التقرير الذي تطرق لمحاور حلقة النقاش التي ركزت على حوكمة وجاهزية البيانات لدى قطاعات المنطقة الحكومية المختلفة، كما سلطت الضوء على المؤشرات الرئيسية التي تخص قطاعات المنطقة والتي تلعب دورا كبيرا ومهما في تطوير وتنمية المنطقة وتحويلها لنموذج ذكي متميز، وتم أثناء الحلقة طرح مواضيع حوارية كان من بينها العوامل الممكنة للارتقاء بالقدرات الحالية للقطاعات المشاركة نحو أفضل الممارسات العالمية لدعم اتخاذ القرار. من جهة ثانية، استقبل نائب أمير مكة مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء محمد القرني. ‏واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن جهود رجال مكافحة المخدرات في المنطقة والإنجازات التي حققوها في سبيل مكافحة هذه الآفة الخطيرة ومروجيها.



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