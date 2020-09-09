السعودية اليوم / ليبيا تسجل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10 حالات



طرابلس 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

سجلت ليبيا 879 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم أن المركز أجرى تحاليل مخبرية لـ 3918 عينة وردته من المختبرات الصحية من مختلف مناطق ليبيا, مبينًا أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 20 ألفا و462 حالة، منها 17 ألفا و809 حالات نشطة، وتعافى ألفان و329 مصابًا، في حين توفي 324 آخرين منذ بدء انتشار الوباء في ليبيا مارس الماضي.

// انتهى //

16:55ت م

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طرابلس 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسسجلت ليبيا 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثلت 82 حالة للشفاء ووفاة 10 حالات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم أن المركز أجرى تحاليل مخبرية لـ 3918 عينة وردته من المختبرات الصحية من مختلف مناطق ليبيا, مبينًا أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 20 ألفا و462 حالة، منها 17 ألفا و809 حالات نشطة، وتعافى ألفان و329 مصابًا، في حين توفي 324 آخرين منذ بدء انتشار الوباء في ليبيا مارس الماضي.// انتهى //16:55ت م0178

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