السعودية اليوم / أمانة الشرقية تزرع مليوني زهرة موسمية في محافظة القطيف



الدمام 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

أكملت أمانة المنطقة الشرقية زراعة مليوني زهرة موسمية في مختلف مدن وأحياء وحدائق والواجهات البحرية والشوارع في محافظة القطيف.

وتأتي أعمال زراعة هذه الزهور الموسمية التي أنتجها مشتل بلدية القطيف , ضمن جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن ورفع مستوى جودة الحياة وزيادة الرقعة الخضراء، حيث يتفاوت عمر الزهور ما بين 3 إلى 6 أشهر.

//انتهى//

16:52ت م

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