السعودية اليوم / رئاسة شوؤن الحرمين تقيم الحفل الختامي للانتهاء من أنشطة موسم رمضان وحج السعودية اليوم ١٤٤١هـ



مكة المكرمة 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم الحفل الختامي بمناسبة الانتهاء من أنشطة موسم رمضان المبارك وحج عام ١٤٤١هـ بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, ومعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط, والقيادات الأمنية ووكلاء الرئيس العام.

وتضمن الحفل عرضًا مرئيًا حول الأعمال التي قدمتها الرئاسة خلال موسم رمضان المبارك وحج عام ١٤٤١هـ، واستعراض أهم الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الرئاسة في ظل جائحة

ونوه معالي نائب وزير الحج والعمرة بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين بالحاج والمعتمر وما يُقدَّم لهم من دعم سخي في مختلف المجالات, مشيداً بجهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة وما تقدمه من أعمال خدمةً لضيوف الرحمن التي كان لها أكبر الأثر في تجويد الخدمات المقدمة، واستدامتها بذات الكفاءة والجودة على مدار العام.

من جهته ثمن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الجهود التي تضافرت وأسهمت في إنجاح موسم رمضان المبارك وحج عام ١٤٤١هـ في ظل جائحة كورونا التي جعلت العناية بالحجاج وتلبية احتياجاتهم هدفًا أساسيًا لها, وعملت على تهيئة المسجد الحرام ومرافقه وتعقيمه من وباء كورونا لكي يؤدي الحجاج مناسكهم بكل يسر وسهولة وضمن الإجراءات الاحترازية المعمول بها في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

ونوه معاليه بما تحظى به الرئاسة من دعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والتعاون البنّاء بين الجهات المشاركة, والجهود الكبيرة التي بُذلت لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

من جانبه استعرض قائد قوة الطوارئ الخاصة بالعاصمة المقدسة العميد سليم بن عمر الهذلي دور الأجهزة الأمنية والوزرات المعنية والتناغم والتعاون المشترك وكيفية تطبيق الخطط, مشيراً إلى ما اتُّخذ من تدابير صحية خلال موسم حج 1441هـ وإجراءات وقائية، فتحقق بذلك إقامة هذه الشعيرة العظيمة والحفاظ على الأمن الصحي.

// انتهى //

16:50ت م

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مكة المكرمة 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسأقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم الحفل الختامي بمناسبة الانتهاء من أنشطة موسم رمضان المبارك وحج عام ١٤٤١هـ بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, ومعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط, والقيادات الأمنية ووكلاء الرئيس العام.وتضمن الحفل عرضًا مرئيًا حول الأعمال التي قدمتها الرئاسة خلال موسم رمضان المبارك وحج عام ١٤٤١هـ، واستعراض أهم الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الرئاسة في ظل جائحة كورونا داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.ونوه معالي نائب وزير الحج والعمرة بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين بالحاج والمعتمر وما يُقدَّم لهم من دعم سخي في مختلف المجالات, مشيداً بجهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة وما تقدمه من أعمال خدمةً لضيوف الرحمن التي كان لها أكبر الأثر في تجويد الخدمات المقدمة، واستدامتها بذات الكفاءة والجودة على مدار العام.من جهته ثمن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الجهود التي تضافرت وأسهمت في إنجاح موسم رمضان المبارك وحج عام ١٤٤١هـ في ظل جائحة كورونا التي جعلت العناية بالحجاج وتلبية احتياجاتهم هدفًا أساسيًا لها, وعملت على تهيئة المسجد الحرام ومرافقه وتعقيمه من وباء كورونا لكي يؤدي الحجاج مناسكهم بكل يسر وسهولة وضمن الإجراءات الاحترازية المعمول بها في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.ونوه معاليه بما تحظى به الرئاسة من دعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والتعاون البنّاء بين الجهات المشاركة, والجهود الكبيرة التي بُذلت لخدمة حجاج بيت الله الحرام.من جانبه استعرض قائد قوة الطوارئ الخاصة بالعاصمة المقدسة العميد سليم بن عمر الهذلي دور الأجهزة الأمنية والوزرات المعنية والتناغم والتعاون المشترك وكيفية تطبيق الخطط, مشيراً إلى ما اتُّخذ من تدابير صحية خلال موسم حج 1441هـ وإجراءات وقائية، فتحقق بذلك إقامة هذه الشعيرة العظيمة والحفاظ على الأمن الصحي.// انتهى //16:50ت م0171

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