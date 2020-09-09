السعودية اليوم / مدير تعليم المخواة يتفقد قطاع مدارس البنات عن بعد



الباحة 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

تفقد المدير العام للتعليم بمحافظة المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق اليوم, أربع مدارس بقطاع البنات بالمحافظة عن بعد.

وخلال الزيارات الافتراضية للمدارس تابع سير العمل ووقف على استمرار الرحلة التعليمية للطالبات, كما وقف على جانب من الأداء التعليمي في الفصول الافتراضية وتفاعلاتها عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز .

وناقش الدكتور الجالوق معوقات الوصول وتحديات المنصة وأعداد الطالبات في الحصص الدراسية والفاقد التعليمي وآليات تعويضه, كما شدد على تطبيق الاحترازية والاستمرار في تقديم الدعم الفني للأسر والطالبات وتفعيل دور الإرشاد والتوعية وتحفيز الأسر ومساعدتها على تهيئة كافة الأجواء المعينة للطالبات على التلقي الجيد, و مستعرضاً خطط المدارس ومبادراتها المتنوعة لتحفيز وتشجيع الطالبات على الانتظام في الدراسة عن بعد.

وتخلل متابعة سير العمل إلى عقد حواراً مفتوحاً مع الطالبات حول تحديات المنصة ومعوقاتها من وجهة نظرهم، والبدائل المتاحة للدراسة من المنزل ومميزات التعلم عن بعد, مثمناً جهود قائدات المدارس وما تقدمه المعلمات بها من جهود وما يظهرونه من حرص وتفان وإخلاص.

وبيّن المدير العام للتعليم بالمخواة أن الزيارات الافتراضية للمدارس والحصص ستستمر إلى جانب الزيارات الميدانية من أجل مواكبة التحولات التقنية والإفادة من المنصات التعليمية المتاحة والتطبيقات في تنويع أساليب مختلف الخدمات التعليمية وتفاعلات الدراسة عن بعد بهدف الوقوف على سير العمل في مختلف الأوقات.

// انتهى //

16:49ت م

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