

الخرطوم 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

التقى وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح بمكتبه اليوم مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في الخرطوم باقل كروبكن.

وبحثا خلال اللقاء عددا من القضايا الخاصة بالإعلام والقوانين والإعلام الإلكتروني والصحافة الورقية والتركيز على مشروع إصلاح القوانين والتدريب الذي يتبناه مكتب اليونسكو بدعم من السفارة البريطانية بالخرطوم.

// انتهى //

16:25ت م

0168





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الثقافة والإعلام السوداني يلتقي بمدير مكتب اليونسكو في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.