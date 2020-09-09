السعودية اليوم / المفوضية الاوروبية تكشف عن أول تقرير إستراتيجي للمستقبل



بروكسل 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

اعتمدت المفوضية الأوروبية في بروكسل أول تقرير لها للرؤية الإستراتيجية بهدف تحديد التحديات والفرص الناشئة لتوجيه الخيارات الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي بشكل أفضل.

وأوضح الجهاز التنفيذي الأوروبي أن الرؤية الإستراتيجية ستوجه مبادرات السياسة الرئيسية وتدعم المفوضية في تصميم سياسات وتشريعات تثبت المستقبل، مبيناً ان تقرير 2020 يقدم أيضًا مفهومًا شاملاً لمرونة الاتحاد الأوروبي.

وفي ضوء خطة التعافي الطموحة لأوروبا للخروج من جائحة

كما يحدد التقرير القدرات ونقاط الضعف والفرص التي كشفت عنها أزمة فيروس كورونا، والتي تجب معالجتها على المدى المتوسط إلى الطويل.

واعتمدت المفوضية على المراهنة لسنوات عديدة ، لكنها تهدف الآن إلى تضمينها في جميع مجالات السياسة لاستغلال قيمتها الإستراتيجية.

وبينت المفوضية أن المثال الأول هو الإسهام الأخير الذي قدمته بشأن المواد الخام النادرة ، مع التخطيط الذي يساعد على تعزيز الاستقلال الذاتي الإستراتيجي المفتوح للاتحاد الأوروبي.

ويقترح تقرير الاستشراف الإستراتيجي لعام 2020 نماذج أولية من لوحات معلومات المرونة لبدء المناقشات بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين حول أفضل السبل لرصد المرونة .

// انتهى //

16:19ت م

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بروكسل 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واساعتمدت المفوضية الأوروبية في بروكسل أول تقرير لها للرؤية الإستراتيجية بهدف تحديد التحديات والفرص الناشئة لتوجيه الخيارات الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي بشكل أفضل.وأوضح الجهاز التنفيذي الأوروبي أن الرؤية الإستراتيجية ستوجه مبادرات السياسة الرئيسية وتدعم المفوضية في تصميم سياسات وتشريعات تثبت المستقبل، مبيناً ان تقرير 2020 يقدم أيضًا مفهومًا شاملاً لمرونة الاتحاد الأوروبي.وفي ضوء خطة التعافي الطموحة لأوروبا للخروج من جائحة كورونا يعتمد تقرير الرؤية الإستراتيجية لعام 2020 على مرونة الاتحاد الأوروبي في أربعة أبعاد: الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية والبيئة والرقمنة.كما يحدد التقرير القدرات ونقاط الضعف والفرص التي كشفت عنها أزمة فيروس كورونا، والتي تجب معالجتها على المدى المتوسط إلى الطويل.واعتمدت المفوضية على المراهنة لسنوات عديدة ، لكنها تهدف الآن إلى تضمينها في جميع مجالات السياسة لاستغلال قيمتها الإستراتيجية.وبينت المفوضية أن المثال الأول هو الإسهام الأخير الذي قدمته بشأن المواد الخام النادرة ، مع التخطيط الذي يساعد على تعزيز الاستقلال الذاتي الإستراتيجي المفتوح للاتحاد الأوروبي.ويقترح تقرير الاستشراف الإستراتيجي لعام 2020 نماذج أولية من لوحات معلومات المرونة لبدء المناقشات بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين حول أفضل السبل لرصد المرونة .// انتهى //16:19ت م0167

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