السعودية اليوم / جامعة بيشة تعقد الاجتماع الأول للمجلس العلمي في دورته السادسة



أبهـا 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس

عقدت جامعة بيشة اليوم, الاجتماع الأول للمجلس العلمي للجامعة في دروته السادسة للعام الجامعي 1442هـ, بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي , ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور صالح بن محمد الشمراني, وأعضاء المجلس.

واستعرض المشاركون خلال الجلسة نشاط وقرارات المجلس للأعوام الماضية، والتأكيد على أهمية مواصلة التطوير والاهتمام بالجودة بما يحقق رسالة الجامعة وأهدافها وخططها الاستراتيجية على الوجه الأكمل.

// انتهى //

16:00ت م

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